Campo Largo
Reclusão e multa
Médica é condenada por violência obstétrica na região de Curitiba
Primeiro ano
Quíntuplos do Paraná comemoram primeiro aniversário
Explosão de fofura!
Pare o que está fazendo e veja a 1ª foto dos quíntuplos do PR
A pedido do MP-PR
Conselheira tutelar suspeita de cometer irregularidades é afastada do cargo
11 abr 2017 às 15:33
Campo Largo
Promotoria de Justiça recomenda investimentos urgentes na estrutura das escolas municipais
16 fev 2017 às 16:11
Campo Largo
Presos fogem de delegacia
03 dez 2016 às 12:11
Revoltante
Dirigindo carro furtado na contramão, assaltante provoca acidente que matou pai e filha
27 out 2016 às 11:37
Zona rural de Campo Largo
MP oferece denúncia criminal por implantação de loteamento clandestino
11 mai 2016 às 11:38
Para resgatar preso
Quatro homens são condenados por morte de policial civil no Paraná
07 abr 2016 às 17:09
Após perseguição policial
Ex-agente penitenciário é preso com 76 kg de drogas no Paraná
05 abr 2016 às 16:30
Operação Miçanga
Operação desmantela quadrilha envolvida com tráfico de drogas no Paraná
23 mar 2016 às 16:41
Paraná
Paraná: servidor comissionado de câmara municipal repassava parte do salário a vereador
25 fev 2016 às 15:58
Dentro de valeta
Homem é encontrado morto com vários tiros no Paraná
18 dez 2015 às 14:47
Projetos de lei
Promotoria recomenda que vereadores não aprovem renúncia de receitas
04 dez 2015 às 17:19
Noite de ontem
Sargento reage a assalto e mata suspeito; outro fica ferido
13 nov 2015 às 12:34
Determinação do TCE-PR
Ex-vereadores que receberam a mais terão que devolver R$ 108 mil no Paraná
27 mai 2015 às 16:31
Após ser ameaçado
Funcionário público é morto a tiros na porta de casa
15 mai 2015 às 21:23
Jovem de 19 anos
Motoboy é assassinado enquanto entregava pizza no Paraná
02 abr 2015 às 17:01
Encontrada pela manhã
Mulher é assassinada a pedradas na região de Curitiba
31 mar 2015 às 15:53
Ação do BOPE
Grupo suspeito de pertencer ao PCC atira contra policiais; nove são presos
11 mar 2015 às 16:20
Início da madrugada
Homem é assassinado a tiros por motociclista no Paraná
04 mar 2015 às 16:02
No Paraná
Explosivos falham e ladrões fogem sem levar nada de caixa eletrônico
07 dez 2014 às 18:14
A partir de hoje
Vítimas das chuvas de granizo em Campo Largo já podem solicitar saque do FGTS
17 nov 2014 às 12:10
