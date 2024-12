Menina de 14 anos morre em colisão frontal de carro e caminhão em Santo Antônio da Platina

Uma menina de 14 anos morreu em uma colisão frontal de um carro e um caminhão em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro) na madrugada deste sábado (14).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 3h, no quilômetro 345 da PR-092. O Fiat Uno de placa de Santo Antônio da Platina trafegava de Santo Antônio da Platina a Barra do Jacaré (Norte Pioneiro) quando ocorreu a batida contra o Ford Cargo de placa de Quatiguá (Norte Pioneiro), que estava no sentido oposto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A passageira do carro, A.L.G.G., não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista, W.A.G, 35, com ferimentos, foi encaminhado ao hospital de Santo Antônio da Platina. O Uno foi removido ao pátio da PRE Platina.

Publicidade





O Ford Cargo foi liberado. O caminhoneiro, A.C.C., 41 anos, sem ferimentos, fez o teste de etilômetro com resultado 0,00mg/L.





Compareceram a Polícia Cívil, criminalística juntamente com IML, Corpo de Bombeiros, e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A pista ficou parcialmente interditada até a retirada das vítimas entre as ferragens.