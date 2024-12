Motociclista sem habilitação morre em colisão com caminhão em Arapongas

Um motociclista de 20 anos sem habilitação morreu em uma colisão com caminhão em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) na tarde de sexta-feira (13).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 14h50, no quilômetro zero da PR-444. A Honda CG 125 Today de placa de Arapongas seguia no sentido de Arapongas ao entroncamento com a BR-369 quando abalroou longitudinalmente o Volvo FH 540 de placa de Contenda (Região Metropolitana de Curitiba) com quatro acoplados, que seguia no mesmo sentido.

O condutor da moto, W.F.S., não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).





O caminhoneiro, A.R.S., 35, não se feriu. Foi submetido ao teste de etilômetro e o resultgado foi 0,00 mg/L.