Ministério Público denuncia dupla por atear fogo em idoso em Bela Vista do Paraíso

Dois homens foram denunciados criminalmente pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por tentativa de homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, com emprego de fogo e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) contra um idoso de 73 anos em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina). A denúncia foi oferecida pelo promotor de justiça Lucas Franco de Paula. O crime foi cometido no dia 1º de março deste ano e a motivação teria sido vingança, já que um dos suspeitos é ex-namorado da filha da vítima. A dupla, segundo a Promotoria de Justiça, teria tentado matar o idoso atendo fogo em seu corpo e na casa onde ele residia.





De acordo com a denúncia, um dos suspeitos teria ido ao local de trabalho do atual namorado de sua ex para ameaçá-lo de morte. Ao sair do local, foi até a casa da mulher, mas encontrou apenas o pai. Com a ajuda do outro suspeito, prendeu o idoso em um cômodo da casa e ateou fogo em seu corpo e nos móveis. Em chamas, a vítima conseguiu deixar a residência. Segundo apurou a FOLHA, ele teve 40% do corpo queimado e segue internado em estado grave no HU-UEL (Hospital Universitário de Londrina). O idoso passou por 11 cirurgias.

“Os acusados entraram na residência da vítima (ex-namorada), atearam fogo no local e no pai dela, um senhor de 73 anos de idade. A ação resultou em graves danos na residência e de seus familiares, causando grande prejuízo, incluindo a perda de veículos e a morte de um animal de estimação, além do ferimento de outro”, disse o promotor, citando a morte de um pássaro e o ferimento de um cachorro da família.





EXTREMA CRUELDADE

“Esses fatos evidenciam a extrema maldade e gravidade das ações praticadas pelos denunciados. A Promotoria espera que, em breve, a denúncia seja recebida, para que os acusados sejam processados e, caso confirmados os elementos apresentados, levados a julgamento pelo Tribunal do Júri”, concluiu.





Ambos foram denunciados também por incêndio majorado e pelo ferimento de animais domésticos. O primeiro suspeito ainda recebeu denúncia por ameaça e dano emocional à ex-namorada. Dois dias após cometer o crime contra o pai, ele teria enviado mensagens à mulher para ameaçá-la. A Promotoria de Justiça de Bela Vista do Paraíso também calculou o prejuízo financeiro à família da vítima, que entre móveis, uma moto e um carro, chegou a R$ 371.549,00.

O primeiro suspeito foi preso em Paraguaçu Paulista (SP) e segue detido em uma prisão no interior de São Paulo. O outro está preso na Cadeia Pública de Cambé (RML).





“A partir de agora, com o oferecimento da denúncia do Ministério Público, alinhado à investigação da Polícia Civil, esperamos que o Poder Judiciário receba a denúncia e inicie a instrução processual, para que, ao final, os dois suspeitos sejam submetidos ao Júri”, disse o delegado da Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso, Marcos Paulo Rigoni Rubira.





