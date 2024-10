Ministério Público vai investigar mensagens de ódio enviadas a menino que matou animais no PR

O MPPR (Ministério Público do Paraná) informou, nesta quarta-feira (16), que vai investigar mensagens de ódio enviadas à família do menino que matou animais de uma clínica veterinária em Nova Fátima, no Norte do estado no último domingo (13).





O órgão afirmou que está acompanhando o caso por meio da Promotoria de Justiça do município e que já abriu procedimento para apuração. Segundo a nota enviada , a s pessoas envolvidas que forem identificadas poderão ser responsabilizadas criminalmente.





Com a entrada do MPPR no caso, também será assegurado à criança o acompanhamento psicológico por meio de uma equipe multidisciplinar local. Os autos do processo são sigilosos.