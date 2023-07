Missa em homenagem a Luan e Karoline lembra um mês da morte dos estudantes

O Setor Juvenil da Arquidiocese de Londrina promove, na quarta-feira, 19 de julho, Santa Missa em intenção de um mês de falecimento dos jovens Karoline Verri Alves, 17, e Luan Augusto da Silva, 16. A celebração será às 19h30, na Paróquia São José Operário, na rua Ruy Virmond Carnasciali, 486, Jardim Leonor, zona oeste de Londrina. Eles foram mortos durante ataque à escola onde estudavam, o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). O crime aconteceu na manhã de 19 de junho.





Participarão jovens de toda arquidiocese para rezar pelo descanso eterno da Karoline e do Luan, jovens atuantes na Igreja e na busca pela santidade a qual todos os cristãos são chamados. “Expressarmos nossa solidariedade aos familiares e amigos e apresentaremos a Deus a súplica pela vida dos adolescentes e jovens de toda a arquidiocese para que, mesmo diante das inúmeras adversidades, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no seguimento à pessoa de Jesus Cristo, na força da Eucaristia pela busca da santidade”, destacou o padre Dirceu Reis, assessor do Setor Juvenil.

(Com informações da assessoria de imprensa da Arquidiocese de Londrina)