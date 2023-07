Cambé: Reforço estrutural em escolas inicia com cinco instituições

O projeto da Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) para melhorar a segurança das 44 unidades escolares municipais começou com intervenções em cinco instituições, aproveitando o recesso de meio do ano. Funcionários de uma terceirizada – que já tinha contrato firmado com o poder público - estão trabalhando nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) Daisaku Ikeda e Antônio de Oliveira Geraldo e na escola Hilda Soares.





“A empresa contatada não tem capacidade de fazer todas as unidades de uma só vez por conta de mão de obra, material. Por isso, estamos dando a ordem de serviço de dez em dez unidades. O critério de escolha para iniciar foi da secretaria municipal de Obras a partir das escolas e centros mais vulneráveis”, explicou o prefeito Conrado Scheller. O planejamento é para que até o final do ano todas as instituições tenham recebido o serviço, que vai padronizar altura e características dos muros.

