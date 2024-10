Motorista com caminhonete quebrada na PR-492 morre atropelado em Paranavaí

Um motorista de 62 anos que estava com a caminhonete quebrada na PR-492 morreu atropelado no fim da manhã de terça-feira (22) em Paranavaí (Noroeste).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu no quilômetro 4 da via, por volta das 11h30.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Conforme dados colhidos no local pelos policiais, trafegava o Mercedes-Benz no sentido de Paranavai a Tamboara (Noroeste) quando veio a colidir com o Ford F4000 que prestava socorro a outro Ford F4000 que se encontrava quebrado na pista, e acabou ocorrendo o atropelamento do condutor do veículo quebrado.





Estiveram no local o investigador da Polícia Civil, que dispensou o encaminhamento do condutor dos veiculo M.Benz à delegacia de Paranavaí, a Criminalística e o IML (Instituto Médico-Legal).





Foi feito teste etilométrico nos condutores sobreviventes com resultado 0,00mg/L.