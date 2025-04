Motociclista bate de frente contra caminhonete e morre em Rosário do Ivaí

Um homem de 40 anos morreu em uma colisão frontal em Rosário do Ivaí (Vale do Ivaí), no final da tarde desta sexta-feira (28).





De acordo com as informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motociclista trafegava pela PR-082, de Grandes Rios para Rosário do Ivaí quando, próximo ao quilômetro 284 da rodovia, bateu de frente contra uma Toyota Hilux.

A situação foi por volta das 17h25 e o atendimento só foi finalizado na madrugada deste sábado (29). O condutor da motocicleta morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Ivaiporã (Vale do Ivaí).





O motorista da caminhonete, 62, não sofreu ferimentos. A polícia também identificou que ele não consumiu bebidas alcoólicas.