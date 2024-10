Motociclista de 19 anos morre após colidir contra defensa metálica na BR-369 em Arapongas

Um motociclista de 19 anos morreu após colidir contra uma defensa metálica na BR-369 em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na madrugada desta quarta-feira (23), por volta das 2h30, no quilômetro 192 da rodovia.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o rapaz, que seguia no sentido Apucarana (Centro-Norte) a Arapongas, perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica que divida a pista dupla.





Com a violência do impacto, o condutor veio a a óbito no local. A permissão para dirigir havia sido emitida no dia 09 deste mês.





Equipes da Polícia Civil, Perícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal) compareceram para levantamento de dados e remoção do corpo.





A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.