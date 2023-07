Motociclista de Cambira morre após veículo cruzar BR-376 no trevo da rodovia no norte do Estado

Um motociclista morreu por volta das 7h20 da manhã dessa segunda-feira (31), no km 222,6 da BR 376, em Cambira, de acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.





O utilitário realizava operação de retorno na rodovia por um trevo quando foi atingido transversalmente com pela motocicleta HONDA/CB 500F que seguia normalmente na rodovia, no sentido Cambira/Jandaia. Com a violência do impacto, o condutor da motocicleta de 24 anos, morador de Cambira, morreu no local.

Equipes do SAMU, Polícia Civil, Perícia Científica e IML, compareceram ao local para levantamento de dados e remoção do corpo.





A PRF fez o laudo pericial de acidente de trânsito e o remeterá à autoridade policial.