Carreta com óleo lubrificante pega fogo na PR-317 em Floresta

Uma carreta que seguia de São Paulo para o Paraguai carregada de óleo lubrificante para caminhões pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (1º) na PR-317 em Floresta (Região Metropolitana de Maringá).







Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência se deu por volta da 1h, na entrada de Floresta, perto de uma plantação de milho. Quando os Bombeiros chegaram ao local, o motorista já havia conseguido desengatar o caminhão-trator da carreta e tossia muito. Ao ser avaliado pela ambulância, recusou encaminhamento e não apresentava lesões.



A carga foi totalmente consumida pelas chamas, e o milharal estava queimando. A operação seguiu até por volta das 3h45. O dono da carga e o condutor - ambos paraguaios - foram informados da legislação que atribui aos proprietários o dano ambiental ocasionado. O óleo que foi carregado pela água de combate a incêndio para a terra da plantação causa dano ambiental, comenta o tenente Boni, do Corpo de Bombeiros de Maringá (Noroeste).

Foram acionados a Defesa Civil de Floresta, o IAT (Instituto Água e Terra) para a remoção da terra contaminada e o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) para que faça uma limpeza da pista.





Foi feito um bloqueio total sentido Floresta a Campo Mourão, e bloqueio parcial no sentido Campo Mourão a Floresta. Por volta das 9h, a rodovia seguia interditada no sentido Floresta a Campo Mourão, com desvio pela marginal da pista.