Motociclista e passageiro morrem após colidirem contra balizadores e árvore em Ângulo

Um motociclista e o passageiro morreram após colidirem contra balizadores de pista e uma árvore em Ângulo (região metropolitana de Maringá) no fim da madrugada deste sábado (2).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 300 da PR-218. Conforme vestígios encontrados no local pelos policiais e dados levantados pela perícia, trafegava a Honda CG Titan com placa de Ângulo no sentido de Iguaraçu (região metropolitana de Maringá) para Ângulo quando colidiu contra alguns balizadores rodoviários, o condutor perdeu o controle da direção, saindo para à margem direita da via e, na sequência colidiu contra uma árvore, ocasionando a queda dos ocupantes.

O motocicista, identificado como D.A.P., 26, e o garupa, E.J.O.S., 32, ambos moradores de Ângulo, morreram no local. Os corpos foram para o IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá.

Estiveram no atendimento equipes de socorros médicos, Polícia Civil e Científica.





A motocicleta, após ser periciada e por se encontrar em situação regular de trânsito, foi liberada ao responsável.





