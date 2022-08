Motociclista morre ao colidir em traseira de caminhão na BR-369 em Rolândia

Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente no fim da tarde de domingo (14) na BR-369 em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 17h30, no km 178 da rodovia, nas proximidades do pedágio de Arapongas. O motorista do caminhão teria reduzido para fazer o retorno e a moto colidiu na traseira. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





A Polícia Civil também compareceu, e a PRF vai confeccionar o boletim de ocorrência.





Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.