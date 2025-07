Motociclista morre ao ser atingido por caminhão em Santa Tereza do Oeste

Um motociclista de 42 anos morreu após se envolver em uma colisão traseira com um caminhão no final da tarde desta terça-feira (8), na BR-277, em Santa Tereza do Oeste (Região Metropolitana de Cascavel). O acidente ocorreu por volta das 16h25 no km 608,4 da rodovia.





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motociclista trafegava pela via quando realizou uma frenagem brusca, sendo atingido por trás pelo caminhão, que tentou desviar mas colidiu contra a traseira do veículo.

O codutor veio a óbito no local e o corpo foi encaminhado ao IML. O teste do etilômetro realizado no motorista do caminhão não apontou consumo de álcool.





A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que dará continuidade à apuração dos fatos.

