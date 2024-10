Motociclista morre após colisão traseira com caminhão na PR-218 em Astorga

Um motociclista de 56 anos morreu após uma colisão traseira com caminhão na PR-218 em Astorga (região metropolitana de Maringá) na manhã de sexta-feira (25).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 9h, no quilômetro 158 da rodovia. Um Volkswagen 30.320 e uma Honda NXR Bros trafegavam no sentido Astorga a Arapongas (região metropolitana de Londrina) quando o caminhão colidiu contra a motocicleta.

O condutor da motocicleta, identificado como J.B.O., foi encaminhado pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Regional Cristo Rei de Astorga, e morreu.

Houve danos em ambos os veculos. O caminhoneiro foi submetido ao teste do etilômetro, resultando 0.00 mg/L.