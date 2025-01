Motociclista morre em colisão com carro no Contorno Norte de Ibiporã

Um motociclista morreu em uma colisão com carro no Contorno Norte de Ibiporã (região metropolitana de Londrina) no fim da manhã desta sexta-feira (3).





Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 10h50, no quilômetro 133 da BR-369, sentido crescente (Ibiporã - Londrina), na interseção entre a rodovia com a PR-862 (contorno Norte de Ibiporã). Houve uma colisão transversal envolvendo um automóvel e uma motocicleta.

O condutor da motocicleta, 57, morador de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), chegou a receber os primeiros socorros, porém, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Compareceram equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica de Londrina.





A PRF ficará responsável pela confecção do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.