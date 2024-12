Motociclista morre em colisão frontal com caminhonete em Guairaçá

Um motociclista de 55 anos morreu em uma colisão frontal com uma caminhonete em Guairaçá (Noroeste) no início da noite de sexta-feira (13).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência se deu por volta das 20h15, no quilômetro 83,6, da BR-376.





Segundo levantamento feito pela equipe da PRF e relato do condutor da Volkswagen Amarok, ele fazia uma ultrapassagem em local permitido no sentido Nova Londrina (Noroeste) e não percebeu que havia uma Honda NXR 150 bros e deslocando no sentido contrário, para Paranavaí (Noroeste).

Devido à colisão e à força do impacto o condutor da moto veio a óbito no local. O condutor da caminhonete não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.





Além da PRF, compareceram no atendimento ao sinistro equipes dos Bombeiros, da Perícia e do IML (Instituto Médico-Legal). O trânsito ficou fluindo em sistema pare-siga durante o atendimento da ocorrência, o qual durou cerca de duas horas.





A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e disponibilizará às partes interessadas e às autoridades competentes.





Um inquérito policial será instaurado para apurar possíveis responsabilidades.