Motorista de 22 anos morre em capotamento em Pitangueiras

Um motorista de 22 anos morreu em um capotamento de carro em Pitangueiras (região metropolitana de Londrina) na madrugada de domingo (10).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta da 00h19, no quilometro 20 da PR-547. O Ford Fiesta de placa de Paiçandu (região metropolitana de Maringá) trafegava no sentido de Pitangueiras para o trevo com a rodovia PR 218 quando envolveu-se em um sinistro do tipo capotamento, com danos ao veículo e óbito do condutor, identificado como M.V.S., no local.

