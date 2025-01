Motorista de 71 anos morre em colisão de carros em Carlópolis

Um motorista de 71 anos morreu em uma colisão de carros em Carlópolis (Norte Pioneiro) na tarde de sábado (4).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o abalroamento transversal ocorreu por volta das 13h, no quilômetro 8 da PR-218. O Volkswagen Jetta de placa de São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba) trafegava no sentido da divisa PR/SP a Carlópolis quando bateu na lateral do Volkswagen Voyage de placa de Fartura (SP) que, na ocasião, cruzava a pista de rolamento da direita para a esquerda, segundo informações do condutor do Jetta e dados colhidos pelos policiais no local.

A vítima em óbito era o motorista do Voyage, identificado como A.M.S.





Já o condutor do Jetta, R.A.A.N., 22, com ferimentos, foi encaminhado ao PS (pronto socorro) de Carlópolis. Foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 0,00mg/L. O passageiro F.L.F.B., 30, também se feriu e foi socorrido à mesma unidade de saúde.





Também prestaram atendimento a Polícia Civil de Carlópolis, Polícia Científica e IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).