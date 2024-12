Motorista de carro de Londrina fica gravemente ferido em colisão com caminhão na PR-444 em Mandaguari

Um motorista de um carro de Londrina ficou gravemente ferido em uma colisão com caminhão na PR-444 em Mandaguari (região metropolitana de Maringá) na manhã desta sexta-feira (20).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o abalroamento lateral ocorreu por volta das 10h30, no quilômetro 32 da rodovia.

O Fiat Uno de placa de Londrina, conforme dados colhidos pelos policiais e declaração do condutor do caminhão, trafegava no sentido Arapongas (região metropolitana de Londrina) a Maringá (Noroeste) quando atingiu o Volkswagen Delivery de placa de Aguai (SP), com reboque.





O motorista do carro, N.J., 22, foi socorrido ao hospital Bom Samaritano de Maringá.

O caminhoneiro, P.P.S., 58, saiu sem ferimentos. Submetido ao teste de etilômetro com resultado 0,00 mg/L.

Ambos os veículos foram liberados no local.