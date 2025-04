Motorista de carro morre em capotamento na PR-082 em Nova Olímpia

O motorista de um carro morreu em capotamento na PR-082 em Nova Olímpia (região metropolitana de Umuarama) na noite de sábado (26).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o sinistro de trânsito ocorreu por volta das 19h30, no quilômetro 538 da PR-082. Conforme vestígios encontrados pelos policiais no local, seguia o Volkswagen Golf pela via no sentido de Cidade Gaúcha (região metropolitana de Umuarama) para Nova Olímpia quando o condutor, um homem de 36 anos, perdeu o controle da direção, saindo à margem esquerda da via, base do sentido de tráfego, resultando em um capotamento.





Ele foi a óbito e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama. O veículo devidamente licenciado, ficou sob responsabilidade da mãe da vítima, que fez gestão para remoção.