Três carros pegam fogo em oficina de Arapongas

De acordo com a PM (Polícia Militar), a situação foi registrada pouco depois da meia-noite, na rua Sabiá-Castanho, conjunto Piacenza. Ao chegar no local, a PM viu um automóvel em chamas na calçada, um Ford Ka de cor vermelha, segundo os Bombeiros, e as chamas se alastraram para outros dois veículos que estavam estacionado ao lado, um Volkswagen Gol de cor cinza e uma Chevrolet Montana de cor preta. Foi solicitada a presença do Corpo de Bombeiros, que começaram a conter as chamas.

Ainda conforme a PM, o dono da oficina desconfia que o incêndio foi criminal, pois a dona do Ford Ka havia se desentendido com um homem na oficina dias antes, porém, não soube informar a respeito deste suspeito.

A equipe isolou o local para os trabalhos e proteção dos populares.