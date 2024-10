Motorista de Saveiro de Maringá morre em colisão com caminhão de Londrina na PR-444 em Apucarana

Um motorista de uma Volkswagen Saveiro de Maringá (Noroeste) morreu na tarde de quarta-feira (23) em uma colisão contra um caminhão de Londrina na PR-444 em Apucarana (Centro-Norte).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 12h15, no quilômetro 25 da rodovia. O utilitário se envolveu na batida contra o Man TGX 28.440 6X2 T de placa de Londrina, com dois acoplados, que estava no sentido oposto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor da Saveiro 1.6 CS, identificado apenas como V.A.S., de 54 anos, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana .





O caminhoneiro, J.R.R.S., de 53 anos, sem ferimentos, foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 0,00 mg/L.