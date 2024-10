Doodle do Google celebra a última meia-lua de outubro

O Google celebra nesta quinta-feira (24) a última meia lua do mês de outubro em um doodle interativo feito par a testar os conhecimentos sobre o ciclo lunar em um jogo de cartas.





No Doodle, os jogadores devem conectar as fases do ciclo lunar para ganhar pontos e vencer a meia-lua de outubro em uma espécie de jogo da velha. O jogo termina quando o tabuleiro estiver completo e quem tiver mais pontos vence.

QUARTO CRESCENTE

A Lua tem quatro fases principais: nova, crescente, cheia e minguante e mais quatro fases intermediárias: crescente côncava, crescente convexa, minguante convexa e minguante côncava. Cada uma delas dura cerca uma semana.

A meia-lua é cientificamente conhecida como Quarto Crescente. As pessoas casualmente se referem à Lua Crescente como meia-lua porque parece que metade da lua está presente, mas, na verdade, apenas um quarto da lua está iluminado.





Após o primeiro Quarto Crescente, a lua entra em sua fase Gibosa Crescente, tornando-se mais e mais brilhante até a próxima Lua Cheia.