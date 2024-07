Motorista embriagado é preso após acidente com policial militar em Arapongas

Um motorista embriagado foi preso após se envolver em um acidente que feriu um policial militar em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) no fim da noite de sexta-feira (12).





Segundo a PM (Polícia Militar), a situação ocorreu por volta das 23h30, na rua Corruíra, no centro de Arapongas. A equipe Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) pediu apoio, e o PM, ferido na perna esquerda, recebeu os primeiros atendimentos dos colegas. Foram acionados o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Foi feito o isolamento do local, onde o Volkswagen Golf GTI estava com danos na parte frontal e roda dianteira esquerda, e a viatura moto da Rocam estava caída ao solo. Os ocupantes do carro estavam contidos pelas equipes policiais e "foi necessário o algemamento de ambos devido aos ânimos bastante exaltados e forte odor etílico, bem como receio de fuga em razão da cinemática e da possível responsabilização acerca dos crimes cometidos", informou a PM.





No primeiro momento oportuno, a PM fez a retirada dos autores do local, em razão da grande comoção popular, e conduzidos até a 7ª Cipm (Companhia Independente de Polícia Militar) para que fosse efetuado o etilômetro. O condutor teve como resultado o valor de 0,79 mg/l, e o passageiro, 0,33 mg/l.

Publicidade





Ao serem questionados separadamente do que teria ocorrido, as versões de ambos foram condizentes e relatam que estavam bebendo no posto de combustível e saíram para dar uma volta. O passageiro afirma que entraram na via em velocidade alta, inclusive "cantando pneus", fato corroborado por um vídeo que a PM conseguiu e seria possível verificar a diferença entre o veículo que atingiu a equipe policial e os demais que trafegavam na via - imagens não disponibilizadas para a imprensa.





O motorista recebeu voz de prisão pelos crimes direção perigosa de veículo ou embarcação, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, lesão corporal - se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144.

Publicidade





A advogada do motorista compareceu até a sede da unidade policial militar e acompanhou os procedimentos.





Publicidade

A PM destaca ainda que "é de suma importância ressaltar que o veículo só parou pois foi abordado por um integrante da equipe Rocam, que não foi atingido no acidente".





Na manhã de sábado (13), a PM informou que o policial ferido passou por cirurgia, está em situação estável e continua internado, sem risco de morte.