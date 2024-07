Dois motociclistas e passageiro se ferem em acidente com carro na PR-445 em Londrina

Dois motociclistas se feriram em um acidente com um carro na PR-445 em Londrina no fim da tarde de sexta-feira (12).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 17h30, no quilômetro 69 da rodovia. Conforme dados colhidos no local pelos policiais, trafegavam os veículos pela via no sentido de Londrina à Tamarana (Região Metropolitana de Londrina) quando se envolveram em um "sinistro tipo complexo". Não foram divulgados detalhes da ocorrência.

Na Honda CG 150 Fan de placa de Londrina, estavam dois rapazes - o condutor, 23, e o passageiro, 22, ambos feridos e encaminhados à Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Sabará de Londrina.





No Fiat Palio de placa de Londrina, o motorista, 50, sem ferimentos, foi submetido ao teste etilométrico, com resultado não informado.





Na outra motocicleta, também uma Honda CG 150 Fan de placa de Londrina, o motociclista, 27, foi socorrido com ferimentos à Upa Sabará de Londrina.