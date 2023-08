Motorista embriagado é preso após se envolver em colisão com viatura da PM em Santo Antônio do Paraíso

Um motorista embriagado foi preso após se envolver em um acidente com uma viatura da PM em Santo Antônio do Paraíso (Norte Pioneiro) na madrugada deste sábado (5).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 4h, no quilômetro 134 da PR-218. O Hyndai HB 20 de placa de Belo Horizonte-MG e o Fiat Palio Weekend - viatura do destacamento da PM de Santo Antônio do Paraíso - seguiam no sentido são Sebastião da Amoreira a Santa Cecília do Pavão quando se envolveram em uma colisão lateral.

O condutor do HB20, B.S.S., 25, sem ferimentos, foi submetido ao teste do etilômetro, cujo valor foi de 0,56 mg/L. Foi dada voz de prisão pelo crime do artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) - "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência", e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Congonhinhas (Norte Pioneiro). O carro, com danos de pequena monta, foi liberado no local.





O motorista da viatura, policial militar E.C.M., 37, também passou pelo teste do etilômetro com valor 0,00 mg/L. Danos apenas no retrovisor do automóvel.