Motorista escapa ileso de incêndio de carro na PR-160 em Sertaneja

Um motorista escapou ileso do incêndio de um carro na PR-160 em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina) no início da noite de domingo (4).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 18h30, no km 16 da rodovia. O Volkswagen Nivus HL TSI de placa do Paraná seguida pela rodovia no sentido Sertaneja ao entroncamento com a PR-323 quando iniciou espontaneamente um incêndio no veículo, que foi totalmente consumido pelo fogo.





O motorista, 51, escapou sem ferimentos. Foi submetido ao teste de etilômetro, que resultou em 0,00 mg/L.