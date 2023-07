Motorista morre ao colidir contra mureta e capotar carro na PR-445 em Cambé

Um motorista de 38 anos morreu ao colidir contra uma mureta e capotar o carro na PR-445 em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) no fim da noite de sexta-feira (7).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 22h45, no quilômetro 83 da rodovia. A Chevrolet Captiva, placa de São Paulo-SP, seguia no sentido do trevo do distrito da Warta em Londrina a Cambé quando chocou-se com a mureta de concreto central, depois capotou sobre a via.

O homem, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





Dois passageiros, de 50 e 31 anos, com ferimentos leves, foram encaminhados para Santa Casa de Cambé para atendimento.





O veículo foi liberado no local para familiares.