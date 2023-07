Prefeitura de Ibiporã vai investir mais de R$ 9 milhões em reforma da sede

A Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, vai investir R$9.000.353,89 na reforma da sede que abriga o Poder Executivo do município. As obras tiveram início em junho deste ano e o cronograma prevê a conclusão em 18 meses.

O secretário de Planejamento, Paulo Sérgio Victor, explicou que as últimas reformas da sede aconteceram há cerca de cinco anos. "Em 2017 foi entregue a primeira etapa para abrigar a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e, em 2018, foi entregue a reforma da Secretaria de Municipal de Planejamento, da Secretaria de Administração e da Secretaria de Gestão de Pessoas", conta. Publicidade Publicidade

A sede da Prefeitura, conforme aponta Victor, apresenta problemas de infiltrações, goteiras, rachaduras e instalações hidráulicas e elétricas precárias, o que faz com que normas técnicas construtivas e preventivas contra incêndios não sejam totalmente cumpridas.

Conforme aponta o secretário de Planejamento, as reformas irão começar no pavimento superior e, na sequência, irão seguir para a parte térrea do edifício. Publicidade

"No piso superior serão executados reparos em toda a estrutura de madeira do telhado, troca das calhas, troca das telhas para termoacústicas, remoção e substituição de toda a fiação elétrica e de rede lógica, troca de piso, climatização e pintura. Depois, no pavimento térreo, todos os setores que não passaram por reforma serão contemplados com o mesmo padrão para todo o prédio", explica.



Após quatro anos de obras, Prefeitura de Ibiporã inaugura Lago Dom Pedro Zilli Lago Dom Pedro Zilli é concluído em Ibiporã após quatro anos de obras. A inauguração foi neste final de semana



REALOCAÇÃO DE SERVIDORES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO Publicidade

Durante a reforma, todos os servidores que trabalham no piso superior serão realocados, assim como os funcionários dos setores que vão ser reformados no pavimento térreo. Segundo Victor, os servidores irão trabalhar em um local próximo ao prédio da Prefeitura que foi locado, com exceção do setor de RH (Recursos Humanos), que irá para a Biblioteca Central.

O prefeito de Ibiporã, José Maria, defendeu que a reforma da sede é "um marco para o desenvolvimento da cidade". De acordo com o chefe do Executivo no município, o edifício será "um ambiente moderno e funcional, que irá atender melhor tanto a população quanto os servidores municipais".

Publicidade

O arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico da sede, Junior Dutra, é diretor da secretaria de Planejamento e aponta que a área afetada pela reforma será de 1.368,79 m². Além disso, as obras irão contemplar a ampliação e a pavimentação da área de estacionamento, o que totaliza uma área de 5.306,30 m².



Conforme explica Victor, o atendimento ao público não será prejudicado pela reforma e irá ocorrer nos endereços ocupados pelos respectivos setores. Publicidade



Gaeco cumpre ordens de busca e apreensão e prisão contra PMs em Londrina e Ibiporã Seis mandados de busca e apreensão e busca pessoal e quatro mandados de prisão temporária no âmbito da Operação Rebote foram cumpridos nesta quarta-feira (5) em Londrina e Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).