Motorista morre baleado ao reagir a abordagem policial

Um homem morreu após reagir a uma abordagem policial na PR-323, entre Paiçandu e Doutor Camargo, região norte do Paraná. Segundo informações do Diário de Maringá, o soldado Francisco José Leite Arrieira foi atender a uma ocorrência de acidente na rodovia. Durante o atendimento às vítimas, o motorista Paulo Sérgio da Silva Oliveira, de 39 anos, tentou fugir do local pelo acostamento.

Ao alcançar o motorista, o policial foi agredido e entrou em luta corporal, atirando depois contra Oliveira. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista já havia sido denunciado por cirmes de falsidade ideológica e estupro, além de ter sido autuado por dirigir embriagado em outubro do ano passado em Maringá.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Rapaz é assassinado com seis tiros em Londrina

Jovem baleada em Caiobá tem alta do hospital



