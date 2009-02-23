Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
No Paraná

Motorista morre baleado ao reagir a abordagem policial

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem morreu após reagir a uma abordagem policial na PR-323, entre Paiçandu e Doutor Camargo, região norte do Paraná. Segundo informações do Diário de Maringá, o soldado Francisco José Leite Arrieira foi atender a uma ocorrência de acidente na rodovia. Durante o atendimento às vítimas, o motorista Paulo Sérgio da Silva Oliveira, de 39 anos, tentou fugir do local pelo acostamento.

Ao alcançar o motorista, o policial foi agredido e entrou em luta corporal, atirando depois contra Oliveira. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista já havia sido denunciado por cirmes de falsidade ideológica e estupro, além de ter sido autuado por dirigir embriagado em outubro do ano passado em Maringá.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


Rapaz é assassinado com seis tiros em Londrina

Jovem baleada em Caiobá tem alta do hospital


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas