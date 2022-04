Motorista morre depois de colidir contra árvore na PR-151 em Carlópolis

Um motorista de 28 anos morreu depois de colidir contra uma árvore na madrugada deste domingo (3) na PR-151 em Carlópolis (Norte Pioneiro).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta da 1h, no km 42 da rodovia. Ele guiava um Fiat Strada com placa de Ribeirão Claro (Norte Pioneiro), no sentido Carlópolis a Ribeirão Claro e bateu contra a árvore que estava na margem esquerda da via.

Continua depois da publicidade





O rapaz, que estava sozinho no veículo, chegou a ser socorrido com ferimentos graves ao hospital de Carlópolis, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O nome dele não foi divulgado.