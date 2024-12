Motorista morre e passageiro se fere em capotamento em Pérola

Um motorista morreu e um passageiro se feriu durante um capotamento de carro em Pérola (Noroeste) na madrugada desta sexta-feira (6).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 2h, no quilômetro 1 da PR-496. Conforme vestígios encontrados no local pelos policiais e dados da perícia, trafegava o Fiat Uno de placa de Pérola pela rodovia no sentido de Altônia (Noroeste) a Pérola quando o condutor perdeu o controle da direção, saindo para a margem esquerda da via e o veículo capotou.

Identificado como R.J.S.S., 28, morador de Pérola, não resistiu aos ferimentos e foi constatado o óbito.

Havia um passageiro, J.S.P., 38, que sofreu ferimentos, sendo socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao hospital Uopecan de Umuarama (Noroeste).

Estiveram no atendimento equipes de socorros médicos, polícias Civil e Científica que, depois dos trabalhos periciais na cena do sinistro, liberou o corpo da vítima ao IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama.





O carro, também após passar por perícia e por encontrar-se em situação regular, foi liberado ao responsável para providenciar a retirada.