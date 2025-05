Motorista se fere ao tombar caminhão na PR-986 em Rolândia

Um motorista de 60 anos se feriu ao tombar o caminhão que conduzia em Rolândia (região metropolitana de Londrina) no fim da tarde de quarta-feira (29).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caso ocorreu por volta das 17h, no quilômetro quatro da PR-986. O Volkswagen 17.190 CRM 4X2, de placa de Lencóis Paulista (SP), trafegava no sentido de Cambé (região metropolitana de Londrina) a Rolândia quando o condutor perdeu o controle do veículo após aquaplanagem na pista, vindo tombar na margem contrária.

O caminhoneiro, E.C., com ferimentos, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Rolândia.