Motorista se fere em colisão de carro com boi em Andirá

Um motorista se feriu em uma colisão de carro com boi em Andirá (Norte Pioneiro) na noite de segunda-feira (28).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 21h30, no quilômetro 387 da PR-092. A Chevrolet Meriva de placa de Franca (SP), trafegava no sentido Andirá à divisa com o Estado de São Paulo quando ocorreu o atropelamento de animal.

O condutor, G.H.S.O.,19, com ferimentos, foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 0,00mg/L. O veículo foi liberado no local.





