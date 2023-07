MP denuncia três homens envolvidos no ataque à escola de Cambé

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Cambé ofereceu nesta quarta-feira (12) denúncia contra três pessoas investigadas por participação nos atos criminosos cometidos no dia 19 de junho no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que resultaram na morte de dois estudantes.





Os denunciados responderão pela prática de dois homicídios duplamente qualificados (por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas), com penas previstas de 12 a 30 anos de reclusão para cada um dos crimes. Todos já estão presos preventivamente (em Pinhais-PR, Vitória de Santo Antão-PE e Santo André-SP).

Conforme apurado, os denunciados instigaram e auxiliaram o executor dos homicídios (que morreu na

prisão pouco depois) a praticar o atentado, utilizando principalmente redes sociais e aplicativos de mensagens.





