Ataque em Cambé mostra falta de limites no ambiente virtual

Quase três mil quilômetros separam Cambé (Região Metropolitana de Londrina) de Gravatá, cidade de 85 mil habitantes no interior de Pernambuco. Mas a distância territorial não impediu que dois jovens, moradores destes municípios, planejassem desde dezembro de 2021 – segundo a Polícia Civil - o ataque a tiros que terminou com a morte de um casal de estudantes no colégio estadual Professora Helena Kolody, no dia 19 de junho.





O assassino, de 21 anos, – que posteriormente foi encontrado morto da cadeia, numa suspeita de suicídio –, e o rapaz, de 18, apontado pela investigação como mentor intelectual, nunca se viram pessoalmente. No entanto, difundiram ao longo de meses discurso de ódio e criminoso nas redes sociais usadas pela maioria da população, nas novas plataformas, como o Discord, e também no submundo da internet, a deep web, sem que fossem percebidos ou advertidos antes da tragédia.

Episódio que volta a expor o limite da liberdade de expressão e o quanto as big techs têm ou não responsabilidade por servir de palco para difusão deste tipo de conteúdo. “Todos têm direito à proteção da intimidade, privacidade e imagem. Mas quando cometemos um ato criminoso, essa proteção pode ser sobrepujada mediante processo judicial ou investigação, que autorize a quebra de sigilo para identificação dos autores ou produção de provas. Nenhuma liberdade dá direito ou garantia para que as pessoas cometam crimes na internet”, alerta o advogado Fernando Peres, especialista em direito virtual.





