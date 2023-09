Mulher morre ao ser ejetada de carro em capotamento em Maringá

Uma mulher morreu ao ser ejetada do carro em capotamento ocorrido no começo da manhã desta quinta-feira (21) na PR-546 em Maringá (Noroeste).





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h30, no sentido Itambé. A vítíma era uma mulher, cuja identidade não foi divulgada. Ela entrou em parada cardiorrespiratória, e os socorristas tentaram reanimação por mais de 20 minutos, com apoio do suporte aeromédico, mas ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

A pessoa que faleceu foi atirada para fora do veículo por não estar usando cinto de segurança, conforme apuraram os Bombeiros.