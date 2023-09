Polícia Civil prende três suspeitos de aplicar golpes durante show internacional em Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpriu três dos cinco mandados de prisão em uma operação deflagrada nesta quarta-feira (20), em São Paulo (capital), contra um grupo criminoso acusado de praticar estelionato nos arredores do show da banda Imagine Dragons, em Curitiba, no mês de março.





Os detidos são acusados de aplicar golpes na venda de comidas e bebidas do lado de fora do evento. No momento do pagamento por parte dos clientes, eles trocaram o cartão bancário das pessoas e utilizaram os objetos para compras e transferências bancárias. Estima-se que o prejuízo seja superior a R$ 150 mil.





“Esses indivíduos são responsáveis por outras ações criminosas realizadas de forma semelhante em outras cidades de São Paulo”, afirma o delegado Tiago Dantas.





Segundo a PCPR, o grupo criminoso está baseado no estado de São Paulo, de onde sai para cometer os crimes em outros lugares do País. (Com informações da PCPR)