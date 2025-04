Mulher morre atropelada por caminhão de coleta em Cambira

Uma jovem de 20 anos morreu atropelada nesta segunda-feira (10) por um caminhão de coleta de lixo na cidade de Cambira (Vale do Ivaí). Jamily Romes trabalha como gari no caminhão da Prefeitura Municipal e teria caído da plataforma em que estava sentada.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), ela morreu no local do acidente. A corporação relata que o veículo estava fazendo a coleta dos resíduos em uma rua sem saída quando o motorista engatou a marcha ré para continuar o trajeto. Nesse momento, Romes teria se desequilibrado e caído da plataforma em que estava sentada, sendo atropelada pelo veículo.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Cambira lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. A reportagem entrou em contato com a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e aguarda o retorno.