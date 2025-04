Operação Pintereste mira grupo responsável por tráfico de drogas na região

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) deflagrou na manhã desta terça-feira (11) uma operação para o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em Mandaguari e Jandaia do Sul (região metropolitana de Maringá), além de Apucarana (Centro-Norte). Denominada de Operação Pintereste, o alvo era uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas nas três cidades.





A operação é fruto de um trabalho conjunto entre a Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) de Maringá (Noroeste) e a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana e mobilizou, ao todo, 50 agentes. De acordo com a corporação, a investigação apontou que o chefe do grupo estava preso na Cadeia Pública de Apucarana e, de lá, seguia coordenando as movimentações.

A organização criminosa era responsável por fazer a distribuição de drogas nas cidades de Mandaguari, Apucarana e Jandaia do Sul, principalmente nesta última, que é a cidade natal do líder do grupo.





Segundo a Polícia Civil, o objetivo é enfraquecer a atuação dessas organizações criminosas, evitando que envolvidos coordenem o tráfico de dentro das cadeias. Além disso, a polícia não descarta a possibilidade de que outras pessoas tenham participação no crime e, por isso, a investigação deve continuar.