Centro-Oeste

Mulher morre atropelada por carro na PR-082 em Engenheiro Beltrão

Redação Bonde
09 fev 2025 às 09:13

Divulgação/PRE
Uma mulher de 34 morreu atropelada por um carro na PR-082 em Engenheiro Beltrão (Centro-Oeste) no fim da noite de sábado (8).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 22h15, no quilômetro 139 da PR-082. De acordo com o levantamento feito pelos policiais, trafegava o Citröen ds4 de placa de Camboriú (SC), conduzido por V.F.S., 69, de Cascavel (Oeste) no sentido Engenheiro Beltrão ao distrito de Ivailândia quando ocorreu o atropelamento de J.M., que estava sobre a via,


Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhada pelo IML (Instituto Médico-Legal) de

Campo Mourão (Centro-Oeste)

A Polícia Civil foi acionada, o agente de plantão de Engenheiro Beltrão, em contato com o delegado de plantão, orientou a liberar o condutor para que posteriormente seja intimado para esclarecimentos

do sinistro. A Polícia Científica também atendeu a ocorrência.


O motorista permaneceu no local e foi submetido ao teste etilométrico com o resultado de 0,00 mg/L.

O veículo foi liberado ao responsável por não haver pendências.


Engenheiro Beltrão acidente acidente de trânsito morte
