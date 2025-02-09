Mulher morre atropelada por carro na PR-082 em Engenheiro Beltrão

Uma mulher de 34 morreu atropelada por um carro na PR-082 em Engenheiro Beltrão (Centro-Oeste) no fim da noite de sábado (8).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 22h15, no quilômetro 139 da PR-082. De acordo com o levantamento feito pelos policiais, trafegava o Citröen ds4 de placa de Camboriú (SC), conduzido por V.F.S., 69, de Cascavel (Oeste) no sentido Engenheiro Beltrão ao distrito de Ivailândia quando ocorreu o atropelamento de J.M., que estava sobre a via,





Publicidade

Ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhada pelo IML (Instituto Médico-Legal) de

Campo Mourão (Centro-Oeste).

Publicidade





A Polícia Civil foi acionada, o agente de plantão de Engenheiro Beltrão, em contato com o delegado de plantão, orientou a liberar o condutor para que posteriormente seja intimado para esclarecimentos

Publicidade

do sinistro. A Polícia Científica também atendeu a ocorrência.





O motorista permaneceu no local e foi submetido ao teste etilométrico com o resultado de 0,00 mg/L.

Publicidade





O veículo foi liberado ao responsável por não haver pendências.



