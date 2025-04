Mulher que ateou fogo no marido em Andirá por discordar do valor de pensão é denunciada pelo MP

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Andirá (Norte), denunciou uma mulher de 49 anos por homicídio com uso de fogo tendo como vítima o seu companheiro. O motivo teria sido a discordância quanto ao valor da pensão a ser paga à filha de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior do homem.

Segundo a denúncia, entre a noite do dia 1º de março e a manhã do dia 3 de março de 2025, numa residência do Centro de Andirá, a mulher ateou fogo no homem. A vítima teve queimaduras em 40% do corpo, permaneceu internada no hospital por mais de um mês, mas não resistiu às queimaduras e morreu no último dia 10 de abril.





O MPPR sustenta que o homicídio é triplamente qualificado: foi cometido por motivo torpe, mediante emprego de fogo e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o homem foi surpreendido, na própria casa, com o ataque da companheira. Na denúncia, a Promotoria de Justiça requer também, além da condenação pelo crime, que a mulher pague aos sucessores da vítima um valor mínimo de R$ 50 mil a título de reparação de danos morais e materiais.

A denúncia, proposta pelo Ministério Público do Paraná na última quinta-feira (24) já foi recebida pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca.