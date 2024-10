'Não tinham dinheiro para avião, mas terão para transporte dos mortos', diz irmão de remador morto no PR

"Não tinham dinheiro para as passagens de avião... Mas terão dinheiro para o transporte deles de volta, após estarem mortos. Vocês entendem a hipocrisia disso?", escreveu Ítalo em resposta à publicação de luto publicada pela Confederação Brasileira de Remo no Instagram.

Entre as nove pessoas que morreram no acidente na BR-376 em Guaratuba (PR) estava Henry da Fontoura Guimarães, 17. O irmão, dele, Ítalo Fontoura Guimarães, fez críticas à falta de recursos para que a equipe do projeto Remar para o Futuro viajasse de avião para o torneio disputado no fim de semana em São Paulo.





Um adolescente de 17 anos, que estava na van, foi resgatado com vida e está em estado grave. O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Os dois foram encaminhados para o Hospital São José em Joinville (SC). O condutor do carro envolvido no acidente não se feriu.





O projeto Remar Para o Futuro foi criado em 2015 e estava sendo coordenado pelo técnico Oguener Tissot, uma das vítimas. A Prefeitura de Pelotas é uma das apoiadoras, junto à Universidade Federal de Pelotas e ao clube Centro Português 1º de Dezembro.





"Com muito pesar e tristeza no coração que a Presidente Magali Moreira, em nome da Confederação Brasileira de Remo e de todos os funcionários, se solidariza com a dor de amigos familiares dos atletas, da equipe do Centro Português e Remar para o Futuro, atingidos pela tragédia ocorrida na noite de ontem", escreveu a confederação nas redes sociais.