Dupla é detida com eletrônicos e azeite irregulares em Arapongas

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu mercadorias importadas irregularmente na tarde desta quarta-feira (9), na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).

Por volta das 11h15, uma equipe da polícia fazia o patrulhamento próximo ao km 2 da rodovia, quando avistou um Renault Sandero de cor prata, com placas de São Paulo. De acordo com o relatório da polícia, o carro chamou a atenção dos agentes pelo nervosismo da condutora ao ver a aproximação da viatura.

A polícia abordou o veículo e constatou a presença de diversas mercadorias de origem estrangeira, que haviam entrado no país irregularmente, sem o devido pagamento de impostos. No total, foram apreendidos 76 produtos eletrônicos, como fones de ouvido, caixas de som e um aparelho de DJ, além de três galões de de azeite de cinco litros cada. O veículo também foi apreendido e, juntamente com as mercadorias, foi encaminhado ao pátio da Receita Federal de Londrina.





As duas mulheres que ocupavam o carro foram encaminhadas aos procedimentos da polícia administrativa e deverão responder por crime de contrabando ou descaminho - entrada de produtos permitidos no país, mas sem a devida tributação. Ambas foram liberadas e não tiveram as identidades divulgadas.