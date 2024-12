No Norte do Paraná, 'a igreja que cresce para baixo', em arquitetura neogótica

Vista de cima, lembra uma cruz gigante, imponente, que ocupa boa parte do quarteirão. Ao entrar por uma das três portas frontais, percebe-se as grandes colunas e o realce que a luz do sol dá aos vitrais coloridos nas laterais. O silêncio do ambiente provoca um pensamento reflexivo e convida os fiéis à oração. Trata-se da Paróquia Nossa Senhora da Paz de Ibiporã, município localizado na Região Metropolitana de Londrina, no norte do Paraná.





Seria estranho dizer que há munícipes que desconhecem a existência do principal cartão-postal da cidade. Ela está na área central, em frente a uma praça e ao lado de um cine teatro. Fácil de achar. Mas poucos sabem da história por trás desse templo religioso que remonta às origens da localidade de, aproximadamente, 52 mil habitantes, segundo o Censo de 2022 do IBGE.

“Conheço e frequento a igreja, mas não sei de alguns aspectos históricos e artísticos”, afirma o universitário Vitor de Campos, de 22 anos.





ALICERCES ROBUSTOS

De acordo com o livro “A paróquia da Terra Bonita” (2023), escrito pela historiadora Ângela de Souza, pelo geógrafo Rodrigo Fernandes e por Maria Rossato, a conhecida “igreja matriz” é mais antiga que a emancipação da cidade (8 de novembro de 1947), já que a primeira capela foi criada no dia 19 de setembro de 1939, nomeada como “Paróquia Imaculada Conceição” em 1943 e era de madeira.





Celebrações já aconteciam no local antes mesmo de edificá-la, por isso, a escolha daquele terreno.

Com uma comunidade católica ativa e animada, decidiu-se, em 1950, levantar uma nova igreja, a que está até hoje. A planta foi idealizada pelo engenheiro Bartolomeu Giovani Bianchi e aprovada pelo bispo Dom Geraldo de Proença Sigaud. A construção começou em 1951 e o entusiasmo das pessoas a acompanhava.





“Arrecadações, quermesses, frango assado, sacas de café e algodão, tudo colaborava [...]. O trabalho pastoral na cidade e na região rural também não paravam”, relata o livro.





