No Paraná, ExpoApras reúne empresários argentinos e paranaenses

Empresários argentinos e paranaenses participaram de uma rodada de negócios que reuniu 78 fornecedores da Argentina e 60 compradores do Paraná, durante a 42ª edição da ExpoApras. O encontro foi promovido pela Came (Confederação Argentina da Média Empresa), em parceria com a Fecomércio PR e o Consulado Geral do Paraguai, com o objetivo de fortalecer as relações comerciais entre os dois países.





Micros e pequenos empresários de setores como alimentos, bebidas, higiene pessoal, indústria e produtos para o lar, oriundos de 13 províncias argentinas, apresentaram seus produtos a compradores paranaenses. Ao longo da rodada, foram realizadas 880 entrevistas comerciais, oportunidades concretas para empresas argentinas que desejam acessar o mercado brasileiro.

A Argentina ocupa posição de destaque nas relações comerciais com o Paraná: é o terceiro maior destino das exportações paranaenses e o quarto principal fornecedor de produtos para o estado. Em março, as exportações do Paraná para o país vizinho cresceram 72%, segundo o Boletim de Comércio Exterior da Fecomércio PR.





O presidente da Came, Ricardo Diab, destacou que esta é a terceira participação da entidade na ExpoApras 2025 e o segundo ano consecutivo com a realização de rodadas de negócios, que reúnem os principais compradores das diversas cadeias de suprimentos de supermercados e distribuidores interessados em conhecer os produtos argentinos. “A Argentina não vem para competir com os produtos brasileiros, mas para complementar. Não trazemos os mesmos itens. Nossos produtos têm características únicas, seja pelo clima, pela natureza ou pela expertise de produção. É esse nicho diferenciado que viemos apresentar”, ressaltou.

Os visitantes da feira também encontram no estande integrado do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Sebrae/PR e Sistema Fiep uma agenda intensa de atividades voltadas ao empreendedorismo. O espaço oferece atendimentos especializados, rodadas de negócios nacionais e internacionais, visitas guiadas, recepção de caravanas do interior do Estado, além de atrações como o Sesc Mesa Brasil, cafés e experiências gastronômicas do Senac, safari da indústria e uma vitrine de produtos com IG (Indicação Geográfica). (Com informações da Fecomércio-PR)





