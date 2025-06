Fim de semana no Norte do Paraná será chuvoso e com temperaturas amenas

Após mais uma semana gelada de outono, o Paraná deve enfrentar um fim de semana de temporais. Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), desta vez, entretanto, a chuva não fará a temperatura cair, mas sim trará dias de temperaturas mais amenas.





A massa de ar polar que atingiu o Estado ainda está presente nesta sexta-feira (13), porém de forma menos intensa. Não foram registrados recordes de temperatura mínima como ocorreu na quarta e na quinta-feira em algumas cidades paranaenses.





A situação muda a partir de sábado (14). “O deslocamento de uma frente fria pelo oceano na altura do Sul do país traz as chuvas novamente para as regiões paranaenses. Deveremos ter, a partir do final da manhã e também no período da tarde, as pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e também com possibilidade de ventos fortes, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Estado”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.





Na tarde de sábado a instabilidade avança para outras regiões que também podem registrar temporais localizados entre a tarde e a noite, como é o caso do Norte e Campos Gerais. Não são descartados temporais também na região Leste do Paraná.





Para o domingo, a instabilidade segue atuando. “Entre a madrugada e a manhã do domingo podem ocorrer pancadas de chuvas fortes e acompanhadas de descargas elétricas entre as regiões dos Campos Gerais, Norte e Leste do Paraná”, ressalta Barbieri. De acordo com o Simepar, a temperatura em Londrina oscilará entre 14ºC e 20ºC nesse dia.

Na tarde do domingo a chuva perde força devido ao deslocamento da frente fria para o oceano. “Deveremos ter a diminuição das chuvas no período da tarde do domingo, mas ainda serão registradas chuvas de intensidades mais fracas, principalmente nas regiões do Norte do Estado que fazem divisa com o estado de São Paulo”, detalha Barbieri.





PRÓXIMA SEMANA





Na próxima semana o tempo fica instável, porém com temperaturas não tão baixas quanto as dessa semana. “Áreas de instabilidades avançam do Paraguai em direção as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas, principalmente nas áreas próximas a divisa com Santa Catarina”, explica Barbieri.





Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br . A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.