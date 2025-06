Acidente frontal entre carro e trator deixa homem ferido em rodovia de Ibiporã

Um acidente do tipo colisão frontal entre um carro e um trator foi registrado na noite desta quarta-feira (12) na PR-090, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). A ocorrência foi atendida pelo BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), por volta das 19h15, no km 383 da rodovia estadual.





De acordo com o boletim, o acidente envolveu um Peugeot 207 Passion, com placas de Londrina, e um trator Ford 6610. O condutor do carro, de 40 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã. Ele não fez o teste do bafômetro.

Já o motorista do trator não se feriu e fez o teste do etilômetro, que apontou 0,00 mg/L, descartando a ingestão de álcool. Conforme o relato do tratorista, ele seguia sentido Sertanópolis–Ibiporã quando foi surpreendido pelo veículo que trafegava no sentido oposto. As circunstâncias exatas da colisão serão apuradas.





Os dois veículos apresentaram danos, mas foram liberados no local para seus respectivos responsáveis. A Polícia Rodoviária Estadual orienta os motoristas a redobrarem a atenção em trechos noturnos e com pouca visibilidade, especialmente em vias onde há tráfego de veículos agrícolas ou pesados.